أحمد لملس.. محافظ عدن الجديد يدشن أولى لبنات اتفاق الرياض

دخل اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، حيز التنفيذ، بعد أداء أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي محافظا لعدن.

وتم تعيين لملس في الـ28 من يوليو الماضي، ضمن حزمة قرارات شملت تكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة التوافق الجديدة خلال 30 يوما، وتعيين أحمد الحامدي مديرا لأمن عدن، وذلك بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقب أداء اليمين الدستورية، طالب الرئيس اليمني، المحافظ الجديد، بمضاعفة الجهود في هذه المرحلة الهامة لخدمة حاضر عدن ومستقبلها وبذل مزيد الجهود لانتشال المحافظة من وضعها الحالي، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

كما طالب هادي بـ"تفعيل مستوى الخدمات ووقف الاختلالات واستتباب الأمن وتطبيع الأوضاع بصورة عامة والحفاظ على المصالح العامة لخدمة أبناء عدن والوطن بشكل عام، وكذا الاهتمام بأبناء المحافظة وعودة الحياة المدنية التي اتسمت وعرفت بها عدن على الدوام".

وحسب الوكالة، فقد أعرب المحافظ لملس عن سروره بالثقة التي منحت له، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة المحافظة والوطن بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية والمختصين من أبناء المحافظة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس هادي ستكون من أولويات مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل المحافظة.

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وبارك السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تدوينة على تويتر، للمحافظ لملس، تعيينه وأداءه القسم أمام الرئيس هادي، باعتبار ذلك خطوة من خطوات تسريع اتفاق الرياض.

ويعد لملس، وهو في مطلع العقد الخامس من العمر، ممثلا للمجلس الانتقالي الجنوبي في منصب محافظ عدن، حيث كان للمجلس ترشيح شخصيتين بالتوافق لمنصبي المحافظ ومدير الشرطة.

وقوبل تعيين لملس، بارتياح واسع في العاصمة المؤقتة عدن، نظرا للعلاقات الودية التي اكتسبها داخل المدينة، من خلال تدرجه في عدد من المناصب الإدارية خلال العقدين الماضيين.

وتقلد لملس، مناصب مدير مديريات خور مكسر والمعلا والمنصورة، حتى اندلاع الحرب واجتياح المليشيا الحوثية لعدن في العام 2015.

وبعد الحرب، انخرط لملس في صفوف المقاومة الجنوبية ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، حتى تم دحرها من محافظة شبوة التي ينحدر منها.

وأواخر العام 2016، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارا بتعيين أحمد لملس محافظا لشبوة، حتى منتصف عام 2017، لينخرط بعدها في العمل السياسي ضمن المجلس الانتقالي الجنوبي كعضو هيئة الرئاسة والأمين العام للمجلس.