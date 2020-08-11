منظمة دولية تدين إغلاق صحيفة إيرانية بسبب "هندسة كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، وقف السلطات الإيرانية صحيفة "جهان صنعت" المحلية بعد نشرها معلومات جديدة حول أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد.

واعتبرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن وقف طهران لصحيفة "جهان صنعت" يعد قمعا لوسائل الإعلام والصحفيين الذين يسعون لنشر المعلومات بشكل مستقل.

وأشارت "مراسلون بلا حدود"، في بيان لها، إلى أن إخفاء عدد ضحايا كورونا في إيران، وقمع الإعلام المستقل هما إجراءان يزيدان من خطر موت أشخاص آخرين، حسب إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك.

وتعرضت الصحيفة الإيرانية الإصلاحية للوقف في أعقاب نشرها مقابلة مع محمد رضا محبوب فر، عضو لجنة مكافحة كورونا، تحدث فيها الأخير عن وجود أخطاء ببيانات الضحايا التي أعلنتها وزارة الصحة، الأحد الماضي.

وذكر محمد رضا سعدي، رئيس تحرير صحيفة جهان صنعت (عالم الصناعة)، أن هيئة الرقابة على المنشورات الصحفية هي الجهة التي أبلغته شفويا قرار وقف الصحيفة.

وأكد سعدي أن سبب وقف إصدار الصحيفة اليومية هو نشر مقابلة محبوب فر المتخصص في علم الأوبئة والتي وصف خلالها الأعداد الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة الإيرانية بـ"المهندسة".

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وقدر عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا الإيرانية أن الإحصائيات الرسمية المرتبطة بالإصابات والوفيات الناجمة عن مرض (كوفيد - 19) كانت واحد على عشرين من نظيرتها الحقيقية.

واتهم "محبوب فر" في المقابلة الحكومة الإيرانية بالتكتم على حقيقة أعداد ضحايا فيروس كورونا لأسباب أمنية وسياسية.

يذكر أن الحصيلة الرسمية حتى اليوم الثلاثاء، وفقا لوزارة الصحة في إيران هي 18800 حالة وفاة و331189 إصابة بالفيروس التاجي.

وتثار شكوك من جانب معارضين إيرانيين حول دقة إحصائيات السلطات الرسمية بشأن وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد.

من المرجح أن تكون أعلى بكثير من المعلن رسميا، لا سيما بعد أن تكتمت طهران على ظهور الفيروس محليا، بداية من مطلع 2020.