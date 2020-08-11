انت الان تتابع وزير الخارجية التركي: سنواصل أنشطة التنقيب في البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء أن تركيا تعتزم إصدار ترخيص للتنقيب في الجزء الغربي من جرفها القاري في منطقة شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن الإدارة التركية كانت أظهرت حسن نيتها، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة مع اليونان، من خلال القيام بمبادرات "مؤقتة" استجابة لمطالب من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وقال إنه لم يتم الرد على إيماءات أنقرة من جانب اليونان وقبرص، وبالتالي استأنفت تركيا أنشطة التنقيب.

Advertisements

وأضاف :"سندافع عن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط، ولن نقدم أية تنازلات".

تأتي تصريحات الوزير بعد أيام من توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، وهو الاتفاق الذي يتعارض مع اتفاق كانت وقعت عليه تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

وتصاعدت الخلافات مؤخرا بين تركيا واليونان في ظل مساعي تركيا للتنقيب في منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط.