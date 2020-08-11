بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية مؤتمر الفيديو، :"بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح، لأول مرة في العالم".
ونقل موقع "روسيا اليوم" عنه القول إن "هذا اللقاح اجتاز كل الاختبارات".
كان اوليك جرينيف نائب وزير الصحة الروسي أعلن مؤخرا أن اللقاح دخل مرحلة الاختبارات النهائية.
وكان مسؤول بارز آخر بقطاع الصحة قال الشهر الماضي إنه من المتوقع إنتاج كميات كبيرة من اللقاح في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأثارت التصريحات الروسية مخاوف من أنه ربما يتم تمرير اللقاح على عجل دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتأكد من سلامته على الأفراد.
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