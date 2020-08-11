شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين تسجل 476 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و 345 حالة تعاف و3 حالات وفاة خلال الساعة الـ24 الماضية.



و قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريح لها إن نسبة التعافي بلغت 57% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

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