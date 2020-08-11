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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النمسا تسجل 139 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت النمسا اليوم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع اجمالي عدد الحالات النشطة بها إلى 1.464 حالة.
وأوضح بيان لوزارة الصحة النمساوية أن الزيادة الأكبر بعدد الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا بواقع 85 إصابة جديدة تلتها ولاية النمسا العليا بـ 25 إصابة ومن ثم ولاية النمسا السفلى 17 إصابة جديدة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى إصابة 22.245 شخصا بالفيروس منذ ظهور المرض في النمسا وشفاء 20.010 متعافين فيما توفى 723 شخصا بسبب تداعيات المرض.
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