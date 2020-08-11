فيديو.. معركة تتحول لمطاردة في شوارع الكويت بين مصري وكويتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجار حاد دار بين كويتي ومصري، في أحد شوارع مدينة الكويت، تطور بعد تجمع عدد كبير من المصريين إلى مطاردة الشاب الكويتي والاعتداء عليه.

ويبدو أن الحادث وقع في مكان مخصص لتجمع المصريين في الكويت، حيث يظهر في الفيديو مواطن كويتي وهو يحاول الاعتداء على وافد مصري.

فقام المصري برد الاعتداء لحين التحاق زملائه به، ودار اشتباك كبير، انتهى بضرب الكويتي ضربا مبرحا.

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وأثار الحادث جدلا وغضبا من الطرفين المصري والكويتي، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن العلاقات بين المصريين العاملين في الكويت والمواطنين الكويتيين شهدت مؤخرا توترات متتالية.