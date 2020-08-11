منظمة الصحة تشدد على ضرورة اتباع آليات "صارمة"

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جنيف: علّقت منظمة الصحة العالمية بحذر على إعلان روسيا الثلاثاء التوصل للقاح ضد وباء كوفيد-19، مذكّرةً أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يخضعان لآليات "صارمة". وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "نحن على تواصل وثيق مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل. المرحلة التي تسبق ترخيص أي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة"، وذلك رداً على سؤال عن إعلان الرئيس الروسي توصل بلاده لـ"أول لقاح" ضد فيروس كورونا المستجدّ. مواضيع قد تهمك :

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