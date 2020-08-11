بالصور.. السيد البدوي يدلي بصوته في لجنة مدرسة سعد زغلول بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أدلى الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد السابق، بصوته الانتخابي، بمدرسة سعد زغلول، فى مسقط رأسه بطنطا.

وصرح "البدوي" أن مجلس الشيوخ، كان أملًا حلما بتحقيقه وسعينا لذلك في لجنة الخمسين بدستور 2014، ولكن الظروف التى كانت تمر بها البلاد وقتها استدعت تأجيله إلى مرحلة مستقبلية.

وأكد البدوي، أن أكثر من 70% من دول العالم تأخذ بنظام المجلسين في سلطاتها التشريعية، ثم كان التعديل الدستوري بإنشاء مجلس الشيوخ باختصاصات تحقق الإجادة التشريعية وتجعله حارسًا للدستور المصري.

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