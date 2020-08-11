للراحة.. إغلاق لجان انتخابات "الشيوخ" ساعة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن المستشار مجدى مصطفى رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقليوبية، إغلاق باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، ساعة بدًء من الساعة الثالثة، وحتى الساعة الرابعة عصرًا للراحة، على أن تعاود اللجان استقبال الناخبين من جديد للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساًء.
واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.
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