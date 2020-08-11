بسبب "كورونا".. "أمل" من الطب الوقائي حاضرة في انتخابات الشيوخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

داخل اللجنة الانتخابية بمدرسة نهضة مصر في الشيخ زايد، تجلس السيدة "أمل إبراهيم" الموفدة من الإدارة الصحية بمدينة 6 أكتوبر، تخصص طب وقائي، في إجراء جديد داخل انتخابات مجلس الشيوخ، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين من العدوى خلال الإدلاء بأصواتهم، وهو الدور الذي تقوم به "أمل" في اللجنة "مهمتنا هي توعية المواطنين ومراجعة الإجراءات الوقائية خلال العملية الانتخابية" كما تقول لمصراوي.

في التاسعة صباحًا مع بدء توافد الناخبين على اللجنة التي اختيرت لها "أمل" تتابع عن كثب الخطوات الضرورية لحماية الجميع "التباعد الاجتماعي لمسافة متقلش عن متر ونص بين كل ناخب أو كل شخص متواجد في المكان" فضلًا عن التأكيد على ارتداء الجميع لأقنعة الوجه الواقية، واستخدام الكحول عدة مرات لتطهير الأيادي "بعمل دا أكتر من مرة أو في حالة وجود أي شخص مخالف للقواعد دي".

وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس الشيوخ لانتخاب مائتي عضو -مائة بنظام القائمة المطلقة ومائة بنظام الفردي، وذلك في أول انتخابات لهذا المجلس منذ إضافته بعد التعديلات الدستورية في أبرايل 2019.

Advertisements

حينما يمر الناخبين على السيدة "أمل" يتلقى عدة أسئلة منها "عشان أتاكد من حالته الصحية، وأعرف إذا كان مخالط لحالة مصابة بفيروس (كورونا) ولا لا" يتم إبلاغهم على الفور بعدم السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم لحماية الجميع، وفي حالة الاشتباه في إصابة أي ناخب أو ظهور أعراض ارتفاع في درجة الحرارة "أو نزلة معوية حادة، بعرفهم إنهم لازم يعزلوا نفسهم فورًا، ويتصلوا بوزارة الصحة عشان معرفة إجراءات علاجهم".

لدى "أمل" تعليمات من وزارة الصحة بالتدخل السريع في حالة وقوع أي طوارئ أو وصول شخص في حالة تحتاج إلى التدخل "بيتم نقلهم بالإسعاف لأقرب مستشفى بالمنطقة، والعربية متوفرة على مدار ساعات العملية الانتخابية" ترى السيدة الثلاثينية أن نسبة كبيرة من الناخبين لديهم تجاوب سريع مع تلك الخطوات "وأكتر من 90 % منهم جايين ولابسين الكمامات ودي نسبة معقولة".

أيضًا خلال انتظار الناخبين لدخول اللجان الانتخابية لدى "أمل" مهمة في توعيتهم بكل ما هو مستجد عن "كوفيد-19" أهمية التعامل مع الأمر بجدية "الوضع أفضل لكن لسه فيه فيروس، ولازم الناس تأخد بالها" ما هي أبرز الأعراض المصاحبة للعدوى، والخطوات التي لابد من إتباعها عند الاشتباه في إصابتهم "الناس بيشوفوها حاجة جديدة عليهم في الانتخابات، بس بيسمعوا باهتمام".