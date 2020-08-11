أول مرة "تصويت" في مجلس الشيوخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير-شروق غنيم:

بخُطى مرتبكة دخل الناخبون اللجنة الانتخابية في مدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات، لأول مرة يخوضون تجربة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ الذي عاد بعد سبع سنوات مع تغيير اسمه من شورى إلى الشيوخ.

داخل اللجنة لم تتوقف أسئلة الناخبون عن ماهية الورقتين المخصصتين للتصويت، فيما اختفت ملامح المشاركة الانتخابية المعهودة في زمن كورونا "هو الحبر فين؟". وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عدم استعمال الحبر الفسفوري تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وينطلق اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يحق لنحو 63 مليون مصري للتصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين، أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة)، وتضم 4 ألفًا و92 لحنة فرعية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ، لعوة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا للتعديل الدستوري.