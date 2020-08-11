شكري: مصر ستظل سندا قويا للبنان وشعبه في كافة الظروف

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- أ ش أ:

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستظل دائما سندا قويا للبنان وشعبه، في مواجهة كافة المحن والأزمات، معربا عن ثقته في أن الشعب اللبناني الشقيق سيتمكن من تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا.

جاء في تصريحات صحفية أدلى بها شكري عقب لقاء عقده، الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامة الأخير بقصر عين التينة ببيروت.