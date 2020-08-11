"اليونسيف": قرابة 80 ألف طفلٍ فقدوا منازلهم جرّاء إنفجار مرفأ بيروت

قدّرت اليونيسف أن حوالي 80 ألف طفل فقدوا منازلهم وأصبحوا الآن نازحين بسبب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت فيوليت سبيك-وارنري، نائبة ممثل اليونيسف في لبنان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصلت اليونيسف التنسيق بشكل وثيق مع السلطات والشركاء على الأرض للاستجابة للاحتياجات العاجلة مع التركيز على الصحة والمياه ورفاه الأطفال".

وبحسب آخر المعلومات فقد انفصل بعض الأطفال عن أفراد عائلاتهم، الذين مازال بعضهم مفقوداً.وتأثر ما لا يقل عن 12 من مرافق الرعاية الصحية الأولية ومراكز الأمومة والتلقيح والأطفال حديثي الولادة في بيروت. وكانت تقدّم هذه المراكز خدمات لحوالي 120 ألف شخص.

وتمّ تدمير مستشفى للأطفال في منطقة الكرنتينا كان به وحدة متخصصة تعالج حديثي الولادة ممن هم في حالة حرجة.كما توفي أحد الأطفال حديثي الولادة.

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وتعمل المستشفيات المتبقية فوق طاقتها وتم استنفاد إمداداتها الطبية الأساسية للاستجابة لحالات الطوارئ أو لمرض فيروس كورونا.

كما دُمرت 10 حاويات مخزنة بمعدات الحماية الشخصية من قبل وزارة الصحة العامة.

ودمر الانفجار خمسة من أصل سبع غرف تبريد لقاحات تدعمها اليونيسف.