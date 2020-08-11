رئيس دولة يتطوع لتجربة اللقاح الروسي ضد كورونا

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وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس، مخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة، لكن دوتيرتي، عرض خلال كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية، أن يجرب اللقاح الجديد على نفسه عند وصوله، قائلا: ”يمكنني أن أكون أول من يخضعون للتجربة“.
وأشاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، بجهود موسكو لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ورحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح، قائلًا، إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.
وقال: ”سأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنني أثق كثيرًا في دراساتكم لمكافحة كوفيد، وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقًا“.
وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض ”كوفيد-19“ الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر، وعبّرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به، أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.
والفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 أمس الإثنين، بعدما شهدت زيادة يومية قياسية، بلغت 6958 إصابة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.