إيران..إعدام شخصين بتهمة “التجسس” لإسرائيل وألمانيا وبريطانيا

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وقال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي.: إن ”القضاء أصدر حكم الإعدام بحق مسعود مصاحب الذي كان يشغل وظيفة أمين عام جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية، وكان يتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وألمانيا، وهو مسجون لمدة 10 سنوات، وعقوبة الإعدام أصبحت قرارا نهائيا بحقه“.

وأضاف أن ”المتهم الثاني المحكوم بالإعدام، يدعى شهرام شيرخاني، وكان يتجسس ويسعى لتجنيد عناصر إيرانية لصالح بريطانيا“، مشيرا إلى أنه أعطى العدو عقودا خاصة بالبنك المركزي، والبنك الوطني الحكومي ووزارة الدفاع.

كما كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني، عن عملية اعتقال جرت مؤخرا طالت 5 أشخاص في وزارة الخارجية، وشركات الصناعات والمكونات في مجال الطاقة، ووزارة الدفاع وهيئة الطاقة الذرية.

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ويواجه القضاء الإيراني اتهامات بإجراء محاكمات غير عادلة، حيث يستخدم تهما مثل التجسس لصالح الولايات المتحدة أو دول أخرى لتنفيذ أحكام الإعدام.

وتعد إيران من أكثر دول العالم إصدارا وتنفيذا لأحكام الإعدام سنويا.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن منتصف الشهر الماضي عن إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع بعد أن أدين بـ “التجسس” لصالح المخابرات الأميركية، وفق وكالات أنباء محلية.

وقال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي إن رضا أصغري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، “باع معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني لوكالة المخابرات الأميركية، وتم إعدامه الأسبوع الماضي”.