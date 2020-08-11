كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 شخصًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

كشف الأمين العام لـ"تيار المستقبل" اللبناني أحمد الحريري، عن مفاجأة مدوية بشأن الانفجار المدمر، الذي هز بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الحريري، اليوم السبت، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمن الدولة، أبلّغ رئيس الحكومة حسان دياب بوجود كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠".

وأضاف الحريري، أن المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اجتمع مع مجلس الوزراء لإغلاق بيروت من يوم ٦ أغسطس لـ ١٠ أغسطس، لكن انفجرت النترات بتاريخ ٤ أغسطس.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 شخصًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

Advertisements

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، انفجارًا ضخمًا، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن الأضرار المادية الفادحة.

وقد أفادت التقارير الواردة من بيروت بأن الانفجار الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت كان شديدا وأدى إلى خسائر في مناطق تبعد عنه كيلومترات.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أكد في وقت سابق مقتل 27 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.