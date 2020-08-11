كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا أعلنت فيه أنها اكتشفت ثغرات أمنية في مرفأ بيروت، أدت للانفجار الكبير الأسبوع الماضي.

وأكد جهاز أمن الدولة في لبنان، تحذيره السلطات المختصة بتقرير مفصل من خطورة المواد المتفجرة في مرفأ بيروت

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيانها: " إنّ تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام 2019، وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالاستقصاءات والتحرّيات اللازمة".

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وأضافت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان: " أصدرَت القيادة أمرا بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة ادارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أي حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل".

ولفت جهاز أمن الدولة، إلى أنه بعد حصول الانفجار، "بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته"، وآخرها التسريبات التي طالت تصرف المدير العام إزاء هذا الحادث، وطالب بالابتعاد عن التصرفات التي تضلل التحقيقات.

وأكد جهاز امن الدولة، أن القانون "سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته".

وختم جهاز الأمن البيان بعبارة " الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".