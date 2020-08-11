كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن تجاوز إجمالي إصابات كورونا عتبة الـ331 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 2132 إصابة سجلتها أمس الاثنين.

وأصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 2345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 331189 مصابا، بينهم 3983 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18800 وفاة".

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وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 288620، فضلا عن إجراء 2.736.514 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وأكدت الصحة الإيرانية، أن 26إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، منها 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالي، أردبيل، أصفهان، البرز، خراسان رضوي، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزي، يزد، جيلان.