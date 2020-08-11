سباق عالمي على اللقاح الروسي لكورونا.. عشرون دولة تحجز مليار جرعة

بدأ سباق دولي على اللقاح الروسي لفيروس كورونا، إذ تسعى الحكومات إلى تأمين جرعات اللقاح لمواطنيها، لوقف شبح كورونا، الذي خلف خسائر بشرية، واقتصادية ثقيلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، رسميا، أن 20 دولة طلبت مسبقا مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، الذي من المنتظر أن يبدأ إنتاجه شهر شتنبر المقبل.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، اليوم، أن بلاده طورت أول لقاح يوفر “مناعة مستدامة” ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين، خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته، نقلته وكالات الأنباء، إنه “هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد” في روسيا.

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وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: “أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة”.

وفي السياق ذاته، قال أوليغ غريدنيف، نائب وزير الصحة الروسي، في تصريحات له: “العمل جار، حاليا، على إعداد كميات كبيرة من اللقاح”، مشيرا إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.

ويأتي الإعلان عن اللقاح، اليوم، بينما شهدت روسيا ارتفاعا طفيفا في عدد الوفيات بتسجيل 119 حالة جديدة، خلال يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي 14725 حالة وفاة.