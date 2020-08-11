نقابة: كورونا تصل إلى سجن مراكش والإدارة ترفض إجراء التحاليل الضرورية

ذكرت المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية في المندوبية العامة لإدارة السجون إصابة ممرضة في السجن المحلي الوداية في مدينة مراكش، بفيروس كوفيد-19، مشددة على أن “إدارة السجن المعنية لم تخضع الأطر الصحية المخالطة لممرضة للتحاليل المخبرية الضرورية، من أجل التأكد من إصابتهم بالفيروس أم العكس”.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية في المندوبية العامة لإدارة السجون، عبر بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الممرضة المصابة بكورونا كانت تخالط معظم الأطر الصحية بالمؤسسة السجنية.

ودعت المنظمة نفسها إلى “إخضاع جميع مخالطي المعنية بالأمر، للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس، وإخضاعهم أيضا للإجراءات الاحترازية المعمول بها تفاديا لتسجيل إصابات جديدة”، وذلك تنزيلا “للاستراتيجية الوطنية للكشف عن كوفيد19، وللاجراءات، التي سطرتها المندوبية العامة لإدارة السجون من أجل عدم تفشي هذا الوباء، خصوصا المذكرة 52”.

وشددت المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون، على أن “إدارة المؤسسة المعنية لم تتخذ الاجراءات الضرورية في مثل هذه الحالات، ولم يتم اجراء التحاليل المخبرية الضرورية لجميع مخالطي المصابة من الموظفين”.

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وحمل المصدر نفسه إدارة المؤسسة “كامل المسؤولية في عدم إجراء التحاليل المخبرية للأطر العاملة في المؤسسة، خصوصا الأطر الصحية المخالطة للمصابة”.

ودعت المنظمة المؤسسة السجنية ذاتها إلى “التكفل بالحالات، التي تعرف أعراضا خفيفة للإصابة بالفيروس، ضمن صفوف الموظفين، وإخضاعها للتحاليل المخبرية، والعمل على توفير العلاج الضروري للحالات المصابة في صفوف الموظفين، وتقديم الدعم النفسي، والمعنوي لهم، ولأسرهم، والعمل على إدراج الإصابة بفيروس كورونا ضمن حوادث الشغل، التي تستوجب التعويض”.

يذكر أن مندوبية السجون لم تخرج بتوضيح في الموضوع، وفضلت عدم الرد في اتصال لـ”اليوم 24″، بمصدر مسؤول.