نشرة خاصة.. زخات رعدية ورياح قوية وتساقط برد بعدد من الأقاليم

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم الحسيمة ودريوش والناظور وتازة وصفرو وبولمان وميدلت، مشيرة إلى أن هاته الزخات ستكون مصحوبة برياح قوية وتساقط برد محليا.
وأضاف المصدر ذاته، أن زخات معتدلة ستهم أقاليم إفران وجرسيف وتاوريرت وجرادة ووجدة وبركان.
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