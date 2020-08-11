شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ورصدت الوزارة تعافي 1640 حالة جديدة من المرض، مشيرة إلى وفاة 34 حالة.

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