شرطة أبوظبي تطلق ميثاق التزام القادة بخدمة المتعاملين وإسعادهم

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ميثاق التزام القادة بخدمة المتعاملين واسعادهم تحقيقاً لأهداف حكومة أبوظبي وتنفيذاً لاستراتيجيات شرطة أبوظبي.



وقع الميثاق اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات.

وأكد قائد عام شرطة أبوظبي التزام كل القطاعات الشرطية ببنود الميثاق تحقيقاً لأفضل تطلعات التطوير المستمر وحث على أهمية تعزيز مفهوم وقيم السعادة وإطلاق المبادرات المحفزة والمشاريع والأنشطة الإيجابية، لتكون غاية وبرامج هادفة ضمن رؤية مستمرة للارتقاء بمسيرة العمل المؤسسي بما ينعكس على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي الحديث.

وذكر أن الميثاق يأتي لمواكبة المتطلبات الحكومية وتجسيدا لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم خدمات متميزة تفوق رؤى المتعاملين حيث يتضمن تطبيق أنظمة لقياس الخدمات بهدف التحسين والتطوير المستمر وفقاً للمعايير المعتمدة والمعمول بها في شرطة أبوظبي.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود وتوفير جميع المتطلبات وتقديم خدمات بأعلى المستويات وبمعايير تنافسية تسهم في تحقق إسعاد المتعاملين وتوطيد جسور وخلق التكامل بين جميع الجهات الشرطية.

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وأوضح أن الميثاق يبين معايير التزام القيادات الشرطية بتقديم خدمات شرطية بأعلى مستويات من المهنية العالمية بهدف إسعاد المتعاملين وتم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، الالتزام الوثيق بالوقوف وراء القيادة الحكيمة في مساعيها الدؤوبة لتحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد دائماً.

وأضاف أن السعادة لم تعد خياراً شخصياً يمارسه الفرد وفق الظروف التي يعيشها ولكن تحت عمل ممنهج وضعت أسسه القيادة الرشيدة ولذا فإننا نعمل على تحقيق السعادة للأفراد والمجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الرضا عن الخدمات الشرطية للوصول إلى الغاية المتمثلة بالمحافظة على أمن وسلامة إمارة أبوظبي.

ويركز الميثاق على تطبيق المعايير والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات وفقاً للأدلة الحكومية وأدلة العمل المعتمدة في شرطة أبوظبي وتقديم الدعم الكامل لإدارة خدمة وإسعاد المتعاملين بما يضمن تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين وذات قيمة مضافة من خلال التركيز علي الابتكار ورؤى المتعاملين.

ويهتم بمتابعة سير تقديم الخدمات ومعالجة التحديات والشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في تعزيز تجربة رحلة المتعاملين وتحقيق السعادة لهم والتكامل والتعاون المثمر مع جميع القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين لضمان تقديم خدمات باحترافية وبجودة عالية وبما يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.