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شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة قرب دورية لـ"التحالف الدولي" شمالي بغداد والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
انفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، قرب دورية لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني بالعراق فإن التفجير أدى إلى "حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انسحاب القوات الفرنسية التي تعمل في إطار قوات التحالف الدولي من إحدى القواعد العسكرية ببغداد.
وشرعت القوات الأمريكية والتحالف الدولي منذ مارس/آذار في تسليم قواعد عسكرية في عدد من المدن العراقية.
وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن، سحب جنوده من قاعدة الحبانية الجوية غرب الأنبار وتسليمها للقوات العراقية.
كما تسلمت القوات العراقية، مارس/آذار الماضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل والمواقع العسكرية داخل القصور الرئاسية الواقعة شمالي هذه المدينة.
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