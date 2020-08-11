اخبار العالم

انفجار عبوة ناسفة قرب دورية لـ"التحالف الدولي" شمالي بغداد

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة قرب دورية لـ"التحالف الدولي" شمالي بغداد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

انفجرت عبوة ناسفة، الثلاثاء، قرب دورية لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد.

 

وبحسب بيان لخلية الإعلام الأمني بالعراق فإن التفجير أدى إلى "حرق حاوية كانت محمولة على إحدى عجلات الرتل".

 

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق انسحاب القوات الفرنسية التي تعمل في إطار قوات التحالف الدولي من إحدى القواعد العسكرية ببغداد.

Advertisements

 

وشرعت القوات الأمريكية والتحالف الدولي منذ مارس/آذار في تسليم قواعد عسكرية في عدد من المدن العراقية.

 

 

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن، سحب جنوده من قاعدة الحبانية الجوية غرب الأنبار وتسليمها للقوات العراقية.

 

كما تسلمت القوات العراقية، مارس/آذار الماضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل والمواقع العسكرية داخل القصور الرئاسية الواقعة شمالي هذه المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة قرب دورية لـ"التحالف الدولي" شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا