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شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تطالب باجتماع أوروبي "عاجل" حول استفزازات تركيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
طالبت اليونان، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماع "عاجل" للاتحاد الأوروبي، بشأن استفزازات تركيا في شرق المتوسط.
وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده ترغب في عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي بشأن تركيا.
وعليه ستقدم وزارة الخارجية اليونانية، طلبا لمجلس الشؤون الخارجي في الاتحاد، من أجل عقد قمة طارئة، وفق ما ذكره مكتب ميتسوتاكيس.
مطالبة تأتي غداة إرسال تركيا سفينة لإجراء عمليات تنقيب عن المحروقات في منطقة غنية بالغاز الطبيعي ومتنازع عليها، شرق المتوسط، ما ساهم في تأجيج التوتر مع اليونان المجاورة.
وقبلها بأيام، وغداة توقيع اتفاق بحري بين أثينا والقاهرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استئناف بلاده عمليات التنقيب، في شرق المتوسط.
وبعد إعلان تركيا إرسال سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس"، قالت اليونان إن أنقرة "تهدد السلام" في شرق المتوسط.
وفي ختام اجتماع طارئ للقوات المسلحة، وصفت الخارجية اليونانية الخطوة التركية بأنها "تصعيد جديد خطير"، مؤكدة أنها تثبت دور تركيا "المزعزع للاستقرار".
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