شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بوتين : 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

وسط حماس العالم برمته إلى مسألة اللقاح الذي سيضع حداً للفيروس المستجد، المستمر في حصد الأرواح، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن بلاده طوّرت أول لقاح يوفر “مناعة مستدامة” ضد كورونا.

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته: “هذا الصباح، ولأول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد” في روسيا، مؤكداً أن اللقاح خضع للفحوصات اللازمة.

كما أضاف أن إحدى بناته تلقت جرعة من اللقاح وهي بصحة جيدة.

وكشف أيضاً أن 20 دولة طلبت مليار جرعة من اللقاح، وأن الإنتاج التجاري سيتوفر في سبتمبر/أيلول.

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الصحة العالمية تتدخل

في السياق أيضا، أعنلت منظمة الصحة العالمية أنها تجري مباحثات مع روسيا بشأن اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه موسكو.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن العاملين في المجال الطبي والمعلمين وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر سيكونون أول من يحصلون على اللقاح.

يشار إلى أن روسيا تعد أول دولة تسجل لقاحاً لفيروس كورونا. وقد أبدى كثير من العلماء من روسيا وخارجها شكوكاً تجاه اللقاح، وتساءلوا عن قرار تسجيله قبل تجارب المرحلة الثالثة التي تستمر عادة لعدة أشهر وتضم آلاف الأشخاص.

تتجاوز 20 مليوناً

يأتي هذا في وقت تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم 20 مليون حالة، الاثنين، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة، وفق إحصاء لوكالة “رويترز”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنوياً.

في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنوياً، مسجلاً أكثر من 728 ألف حالة وفاة.