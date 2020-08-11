شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يدين جريمة إعدام الحوثي لأحد الأسرى بعد تعذيبه والتمثيل بجثته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 12:16 مساءً, 11 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض ‏أدان وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني واستنكر بشدة الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بإعدام الأسير عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من أبناء مديرية الطفة بمحافظة ‎البيضاء وسط اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم “إن الميليشيا الحوثية أعدمت الأسير عبدالحافظ الطاهري بعد أن قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه وأذنيه وجدع أنفه وفقع عينيه، وإحراق جثته قبل تسليمها لأسرته “.

‏وأضاف : “أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام اليمني تؤكد وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنصلها عن كل القوانين والأعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي السمحة، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الإرهابية “القاعدة، داعش” بحق الأسرى “.

‏ودعا الأرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لإطلاقهم فوراً دون قيد أو شرط تنفيذاً لبنود اتفاق السويد.

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