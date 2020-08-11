شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في كوريا الجنوبية إلى 32 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية بحسب" يونهاب" إلى 32 قتيلًا و10 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة منذ الأول من أغسطس الجارى، ولم تشمل الحصيلة الضحايا فى حادث انقلاب ثلاث سفن فى سد ويام فى مدينة تشون تشيون، على بعد 85 كيلومترًا شرق سيئول، الذى أسفر عن مقتل 4 أشخاص وفقدان شخصين آخرين، وتم تصنيفه على أنه حادث مائى.

وارتفع عدد النازحين بسبب الأمطار الغزيرة إلى 7,608 أشخاص من 4,379 أسرة فى 11 مدينة وإقليمًا فى البلاد، وتم الإبلاغ عن 23,322 منشأة متضررة، منها 9,295 منشأة عامة، و14,027 منشأة خاصة، وبلغت مساحة الأراضى الزراعية المتضررة 27,466 هكتارًا، واكتملت عمليات الترميم بصورة طارئة فى 13,999 منشأة متضررة، أى 60% من إجمالى عدد المنشآت المتضررة.