شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: ينبغي بذل الجهود لاستعادة سيادة ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف من الجهود في ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة وسيادتها.
قال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "لدينا أيضا مصلحة مشتركة في حل الوضع في ليبيا. ونؤكد مجدداً على القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا فيما يتعلق بالحل السياسي لهذا الصراع على أساس المبادئ التي وردت في الوثائق الختامية لمؤتمر برلين التي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي".
وأضاف لافروف: "نحن ننطلق من أن الهدف النهائي لجميع جهودنا يجب أن يكون استعادة سيادة الدولة ووحدة الأراضي الليبية، التي انتهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة "الناتو" في عام 2011 في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي".
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