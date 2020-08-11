شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قبرص: أعمال المسح التركية انتهاك خطير لحقوق قبرص واليونان والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية القبرصي بأن أعمال المسح التركية انتهاك خطير لحقوق قبرص واليونان. وأضاف الوزير قائلاً "تركيا أدارت ظهرها لفرص الحوار ، واختارت مجددا الأعمال الأحادية وغير القانونية"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية قبرص: أعمال المسح التركية انتهاك خطير لحقوق قبرص واليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.