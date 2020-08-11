شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، والذي ينتخبه المصريون لأول مرة باعتباره "الغرفة الثانية للبرلمان".

ويحق لنحو 63 مليون مواطن مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين التصويت في 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تحت إشراف قضائي كامل .

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين، 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة، ليختار الناخبون من بينهم ثلثي أعضاء المجلس بواقع 200 عضو، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو آخرين، ليكتمل النصاب القانوني لأعضاء المجلس بواقع 300 عضو .