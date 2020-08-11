"بيروتشيما".. ملحمة وجع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كما لم يحدث في أسوأ الفترات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، ولا حتى في الحرب الأهلية، اهتزت المدينة، على وقع انفجارين متتاليين.

بين انفجار مرفأ بيروت والاقتصاد المنهار.. لبنان إلى طريق المجهول

تطايرت الأعمدة الخرسانية الضخمة من شدة الانفجارين اللذين واكبتهما ”الخليج 365” كما غيرها من وسائل الإعلام، قبل أن تسقط على الأرض وسط سحب كثيفة من الغبار الممزوج بألسنة اللهب وأعمدة الدخان.