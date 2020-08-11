إقبال متزايد بانتخابات "الشيوخ" في مصر

شهدت مراكز الاقتراع في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ المستحدث في مصر إقبالا متزايدا خاصة من المرأة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم.

ووفق وسائل إعلام محلية بينها الأهرام (حكومية) فإن اللجان الانتخابية في القاهرة والمحافظات شهدت انتظاما في عملية التصويت.





ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ شهدت تزايدا في إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضحت أن عملية التصويت بدأت في موعدها التاسعة صباحا (7:00ت.غ) وسط تشديدات أمنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأشارت إلى أن هناك حالة كبيرة من الالتزام لدى كافة أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامة من رؤساء لجان ووموظفين ووكلاء للمرشحين وممثلي وسائل الإعلام.





ولفتت إلى أن هناك مشاركة ملحوظة من السيدات وكبار السن خلال الساعات الأولى لعملية الاقتراع التي تختتم في التاسعة مساء (19:00ت.غ).

ويدلي الناخبون في مصر بدءًا من اليوم الثلاثاء وعلى مدار يومين بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) الذي تم استحداثه عقب تعديلات دستورية أقرت العام الماضي.





مشاركة رسمية

وشهدت الانتخابات مشاركة رسمية واسعة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والقيادات الدينية بينهم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك وبطريرك الكرازة المرقسية.





وأدلى السيسي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة.

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ويحق لنحو 63 مليون مصري التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة).





وتضم اللجان العامة بالمحافظات 14 ألفا و92 لجنة فرعية؛ حيث يُجرى التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.





واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا جراء تجمعات الناخبين أمام وداخل المقار الانتخابية، وأبرزها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية.





وأجريت عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ124 دولة حول العالم، يومي الأحد والإثنين الماضيين، عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ المصرية وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد.

أما فيما يتعلق بالقوائم فقد ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة والتي تضم إجماليا 100 مقعد.





ومن المقرر أن تتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس/آب الجاري.





ومجلس الشيوخ تم استحداثه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.