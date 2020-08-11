ارتفاع قتلى الاشتباكات القبلية ببورتسودان لـ13 شخصا

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، سقوط 7 قتلى جدد خلال الاشتباكات القبلية التي تشهدها مدينة بورتسودان شرقي البلاد منذ أيام.

وقالت اللجنة، في بيان، إن الحصيلة الكلية للاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بلغت 13 قتيلا، و42 مصابا بإصابات متفاوتة.

ووجه مدير عام الشرطة السودانية، عزالدين الشيخ علي منصور؛ بدفع تعزيزات شرطية من قيادة قوات الاحتياطي المركزي، إلى ولاية البحر الأحمر، لاحتواء هذه الأحداث.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، عمر عبدالماجد، في تصريح صحفي، إن الهدف من إرسال هذه التعزيزات، هو إسناد القوات الموجودة في ولاية البحر الأحمر، وذلك للمساهمة في بسط هيبة الدولة، وسيادة حكم القانون، والحيلولة دون أي خروقات أمنية، فضلا عن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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والأحد الماضي، شهدت مدينة بورتسودان، تجدد القتال بين قبيلتي النوبة والبني عامر، عقب احتكاكات حدثت بين منسوبين للقبيلتين.

وعلى إثر ذلك، قررت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر فرض حظر التجوال في مدينة بورتسودان، من الساعة الخامسة مساء إلى السادسة صباحا، وذلك لاحتواء هذه التوترات القبلية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت عواصم ولايات الشرق الثلاث "بورتسودان، كسلا، القضارف" اشتباكات دامية بين البني عامر والنوبة، وتم احتواؤها بتوقيع اتفاق وقف العدائيات بين القبيلتين والمعروف محليا بـ"القلد".

وفي مايو/أيار الماضي، دفعت الخرطوم بتعزيزات عسكرية إلى مدينة كسلا شرقي السودان، برفقة وفد رفيع من هيئة أركان الجيش السوداني، لاحتواء اشتباكات قلبية أدت لمقتل وإصابة العشرات.