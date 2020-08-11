الامارات.. "الصحة" توظف منصة "مهاراتي" للتدريب الصحي الإلكتروني لإحتواء جائحة " كوفيد- 19 "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف مركز التدريب و التطوير في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تحقيق منصة "مهاراتي" للتعلم الإلكتروني وإدارة المعرفة أكثر من 200 ألف استخدام من خلال صفحة إدارة المعرفة المختصة بـ "كوفيد-19 "الخاضعة للتحديث المستمر و التي تسهل الوصول للمصادر المعرفية الموثوقة محليا وعالميا من أبحاث وكتب ومراجع علمية بالتعاون مع شركاء وموردي المكتبة الإلكترونية للمركز بعدما شهدت المنصة حتى الآن تسجيل ما يزيد على 7 آلاف مستخدم من العاملين في المجال الصحي بها.



وتوفر منصة "مهاراتي" أحدث الإرشادات الوطنية لتشخيص وعلاج فيروس" كوفيد- 19 " وكذلك سبل حماية الطاقم الصحي وعرض البرامج التدريبية الداخلية والعالمية المتاحة للطاقم الصحي والمتعلقة بالمهارات الضرورية لإحتواء الجائحة والتعامل مع المرض .

واستخدم فريق التعلم الإلكتروني للمركز المنصة لدعم مشاركة المعرفة بين الأفراد والإدارات والمستشفيات والمراكز التابعة للوزارة إذ تم تصميم وإنتاج عدد من البرامج التدريبية الداخلية اعتمادا على المعرفة والقدرات والمهارات الداخلية في الوزارة.

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فيما تم تقديم أكثر من 40 برنامجا تدريبيا إلكترونيا مطورا داخليا إضافة إلى حوالي 10 دورات تدريبية آخرى بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبيوت الخبرة في الأبحاث والنشر مثل المجلة الطبية البريطانية و فاق عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 4 آلاف متدرب.

و أكد عوض صغير الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة أن البنية التحتية الرقمية التي طورتها الوزارة في فترات سابقة كانت من أبرز العوامل التي مكنت منصة " مهاراتي " للتعلم الالكتروني وإدارة المعرفة من استمرارية أعمال التدريب الفني والإداري الداعم للخطط الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة دون توقف أو تأجيل بسبب جائحة "كورونا" التي حملت العديد من التحديات لجميع القطاعات عالميا ومحليا ومنها أهمية الاستثمار في تطوير الكادر البشري وجاهزية البنية الرقمية للوزارة في هذا المجال لافتا إلى أهمية منصة مهاراتي في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لبناء الكفاءات الصحية والإدارية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية ومصادر معتمدة عالمية في التدريب والمعرفة وبناء نظم تعلم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية وتعزيز شراكات محلية وعالمية فاعلة.

من جانبه قال صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير إن منصة مهاراتي للتعلم الإلكتروني وإدارة المعرفة - التي أعلنت عنها الوزارة عام 2018 لدعم عملية التدريب ومشاركة المعرفة لأكبر شريحة من موظفي الوزارة من خلال التكنولوجيا الذكية التفاعلية - كانت الخيار الأنسب لإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لمرونة وفاعلية الجهود الصحية المختلفة التي تصب في التصدي للفيروس خلال الأشهر الماضية منوها إلى إيلاء أهمية لتطوير عدد من البرامج التي تركز على الصحة النفسية للعاملين الصحيين والمرضى وذويهم.

و أشار إلى أن استخدام منصة "مهاراتي" توسع خارج الوزارة ليدعم برامج تدريب المتطوعين الداعمين للجهود المبذولة من قبل جميع الجهات الصحية الاتحادية والمحلية في الدولة إذ تم تدريب قرابة 500 متطوع من خلفيات متنوعة مثل الخريجين الجدد والطلاب والإداريين فضلا عن تدريب الأطباء المواطنين المبتعثين للخارج ليتسنى لهم المشاركة في دعم برنامج التطبيب عن بعد في حال تعذر سفرهم للرجوع والمشاركة على أرض الدولة.