البرازيل تسجل 22 ألف إصابة و703 حالات وفاة جديدة بـ" كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت البرازيل 22048 حالة إصابة و 703 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة البرازيلية - في تقريرها اليومي المتعلق بالجائحة - إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 3057470 وحصيلة الوفيات بلغت 101752.

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