"العدل الدولية" تطالب بتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في انفجار بيروت

أحمد أبو عقيل طالبت منظمة العدل الدولية ببريطانيا والتابعة للإتحاد الفيدرالي لمنظمات التطوير التابعة للأمم المتحدة في بيان رسمي لها صدر صباح اليوم الثلاثاء، بضرورة وجود لجنة دولية محايدة تقوم بالتحقيق في كارثة إنفجار لبنان وأن يرافق تلك اللجنة مجموعة من المراقبين الدوليين لتسهيل مهمة اللجنة الدولية .

وأوضحت المنظمة أنها في حالة انعقاد دائم بكافة أجهزتها في كافة فروعها الدولية لتشكيل لجنة إغاثة لدعم لبنان ماديا ومعنويا وعلى كافة الأصعدة .

من جانبه أعلن السفير أبو الحسن العدوي المفوض الدائم بالمنطقة العربية للمنظمة عن تشكيل مجموعة من المرشدين النفسيين لإرسالهم إلى بيروت مدربين على الدعم النفسي لمتضرري الكوارث والنكبات، فضلا عن دعوة عدد كبير من رجال الأعمال لدعم بيروت.

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