مصر .. أوامر رئاسية بمد جسر جوي بين مصر وبيروت لتقديم المساعدات

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده تسخر كافة إمكانياتها وجهودها، بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة الشعب اللبناني.

وأوضح الوزير المصري خلال تصريحات عقب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مصر ستساعد لبنان في مواجهة محنة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا، وذلك عبر إقامة جسرين جوي وبحري لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية، التي تشمل المواد الطبية والغذائية ومواد إعادة الإعمار والبناء.

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وكان وزير الخارجية المصري قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وقام الوزير المصري بزيارة تفقدية إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري) في بيروت، على أن يعقب ذلك لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ولقاء آخر مع الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

كما يعقد الوزير سامح شكري مجموعة من اللقاءات بكبار السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان، بمقر إقامته، على أن يختتم لقاءاته مساء اليوم باجتماع مع رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ومع رؤساء الحكومات السابقين، يعقبها مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.