مدبولي وحكومته يدلون بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بعدد من اللجان

أحمد أبو عقيل

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارء في حكومته بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمختلف محافظات الجمهورية.

أحيث دلى الدكتور مصطفى مدبولي، ، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحي الحادي عشر، بمدينة الشيخ زايد.

ودعا رئيس الوزراء جُموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، في ظل المناخ الديموقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية.

وأكد مدبولي أن هذا الاستحقاق الدستوري، يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، هي مجلس الشيوخ، ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر.​

وزير الداخلية

كما أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته الانتخابية بأحد المدارس بنطاق محافظة القاهرة.

وأكد وزير الداخلية حرصه على الإدلاء بصوته فى الانتخابات، موضحا أن مجريات العملية الانتخابية بكافة المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني وأن أجهزة الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.

وزير التنمية المحلية

أدلي اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة ليسية الحرية القومية بمصر الجديدة.

واطمأن اللواء محمود شعراوي على سير العملية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية بمدرسة الحرية، ودعا كافة أبناء الشعب المصري إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم بكل حرية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ودعم الدولة الوطنية لاستكمال مؤسساتها الدستورية والتشريعية.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية عقب الادلاء بصوته، إن الدولة المصرية وفرت كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج انتخابات مجلس الشيوخ بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته.

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وزيرة التضامن

أدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة المركز القومي للبحوث.

ودعت القباج، المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لأنها مسئولية وطنية لكل مواطن مصري، لأنه يساهم في بناء الوطن.

وزير الإنتاج الحربي

أدلى المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 بمدرسة عباس العقاد الثانوية بمدينة نصر.

وحرصت الوزارة على إتاحة الفرصة لجميع العاملين للإدلاء بأصواتهم من خلال تقسيمهم لمجموعات للمشاركة أثناء أوقات العمل الرسمية دون التأثير على طبيعة سير العمل.

وزير الأوقاف

دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المواطنين إلى النزول مبكرا والمشاركة فى انتخابات الشيوخ، والإدلاء بأصواتهم واعتبر ذلك أولوية مهمة عن أى مصلحة خاصة، وقال إن الإجراءات الاحترازية وزيادة عدد المدارس يدفع الناخبين إلى النزول والمشاركة وعدم الخوف من فيروس كورونا.

وأكد جمعة، أن المساجد لم تميل إلى جماعة أو حزب خلال فترة الدعاية ورصدت وزارة الأوقاف حالة واحدة فقط لأحد المرشحين بتعليق لافتة دعائية له على أحد المساجد وعلى الفور تم تقطعها وإزالتها