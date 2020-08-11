الأمم المتحدة تستعد لإرسال 50 ألف طن من القمح إلى بيروت لتعزيز الإمدادات الوطنية

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيرسل 50 ألف طن من القمح إلى بيروت لتعزيز الإمدادات الوطنية وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صدر الثلاثاء، أن برنامج الأغذية العالمي سيقوم بإرسال نحو 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد.

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وعبر برنامج الأغذية العالمي عن قلقه البالغ من أن الخبز قد ينفد من لبنان في غضون أسبوعين ونصف الأسبوع بسبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن 85 في المائة من الحبوب في البلاد تأتي عبر مرفأ بيروت المدمر، لكنه يعتقد أنه يمكن تشغيل منطقة من الميناء هذا الشهر، وفقا لرويترز.

وأضاف بيزلي، الموجود في بيروت لتقييم الأضرار وآفاق التعافي، في إحاطة افتراضية للأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في أعقاب الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي بالعاصمة اللبنانية، إنه "في الموقع المدمر، وجدنا موطئ قدم يمكننا العمل عليه بشكل مؤقت".