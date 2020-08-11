«ابنتي أخذته» .. بوتين يعلن للعالم : لقاح كورونا أصبح جاهزا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن لقاح كورونا أصبح جاهزا، كما أشار إلى أن ابنته أخذت اللقاح الجديد، كدليل على ثقته الكبيرة بفاعلية وسلامة اللقاح.
يذكر أن لقاح كورونا الروسي طوره مركز "نيكولاي غاماليا" في موسكو، بعد أقل من شهرين من البدء بالاختبارات البشرية، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
وكانت روسيا، قد أكدت الأسبوع الماضي، إلى أنها ستتمكن قريبا من إنتاج مئات الآلاف من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد شهريا، و"عدة ملايين" منذ بداية العام المقبل.
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