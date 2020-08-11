السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر مدرسة الشهيد مصطفى يسري بمصر الجديدة

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته، بانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة – بجوار نفق الميرغني مصر الجديدة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وانطلقت بدءا من التاسعة صباح اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، والتي يحق ل63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.
ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).
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