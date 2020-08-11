السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر مدرسة الشهيد مصطفى يسري بمصر الجديدة

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصوته، بانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة – بجوار نفق الميرغني مصر الجديدة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وانطلقت بدءا من التاسعة صباح اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين، والتي يحق ل63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضي (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).