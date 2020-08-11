إيران تدين شخصين بالتجسس لإسرائيل وألمانيا وبريطانيا

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طهران: أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الثلاثاء صدور حكم بسجن رجلين لمدة عشر سنوات لكل منهما بتهمة التجسس على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا وألمانيا وإسرائيل في قضيتين منفصلتين. وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي أن أحد المدانين ويدعى مسعود مصاحب "تجسس لصالح الموساد وألمانيا تحت غطاء" توليه منصب الأمين العام للجالية الإيرانية-النمساوية. وأضاف أثناء حديثه مع التلفزيون الرسمي أن الثاني ويدعى شهرام شيرخاني كان يعمل مع الاستخبارات البريطانية.

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