ترمب يقترح عقد قمة السبع بعد الانتخابات

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واشنطن: اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب استضافة قمة مجموعة السبع بعد انتخابات نوفمبر، قائلا إنه سيدعو إليها دولا تستثنى عموما من المؤتمرات الدولية.

وقال ترمب خلال إيجاز صحافي بشأن وباء كوفيد-19 "أميل أكثر لتنظيمه في وقت ما بعد الانتخابات. كنا سنجريه في سبتمبر". وأضاف "بإمكاننا عقده عبر الإنترنت أو من خلال اجتماع (مباشر)، لكنني أقترح الآن وقلت لمعاوني بالأمس {لما لا نعقده في وقت ما بعد الانتخابات عندما يكون هناك مزيد من الوقت للتفكير في الأمر لأنه غاية في الأهمية}".

وتضم مجموعة الدول السبع قادة بعض دول العالم الأغنى الذين يجتمعون لمناقشة مسائل سياسية واقتصادية.

وكان ترمب في البداية يرغب في عقد القمة وجها لوجه في واشنطن في يونيو، وهي فكرة رفضتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

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وأجّل القمة لاحقا إلى سبتمبر، على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في الولايات المتحدة في وقت يسعى للفوز بولاية ثانية في انتخابات 3 نوفمبر.

ولدى إعلانه عن تأجيل القمة في يونيو، قال ترمب إنه سيوسع دائرة المدعوين لتضم قادة آخرين بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حظر من المجموعة على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وبدت تصريحاته الاثنين وكأنها تحمل تلميحات إلى أنه لا يزال يفكر في الأمر ذاته. وقال "سندعو أشخاصا معيّنين ليسوا ضمن مجموعة السبع". وأضاف "البعض قبلوا من الآن، لكننا سنجريها بعد الانتخابات. أعتقد أن الأجواء ستكون أفضل وأهدأ لعقد قمة مجموعة السبع".

ودافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مطلع يوليو عن اقتراح ترمب دعوة بوتين إلى القمة، قائلا للصحافيين إن الرئيس "هو من يقرر إن كان يرغب بأن يحضر (بوتين) القمة أم لا".