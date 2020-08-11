بالصور.. "كمامة ومسافة آمنة" خلال التصويت بانتخابات الشيوخ في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، خلال المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حرص المواطنين على ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافة كافية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساًء على مدار اليوم والغد.

وأشاد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، دون تدخل من أي جهة، مناشدًا المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.