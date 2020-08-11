محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي
شهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، خلال المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حرص المواطنين على ارتداء الكمامات، والالتزام بمسافة كافية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساًء على مدار اليوم والغد.
وأشاد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، دون تدخل من أي جهة، مناشدًا المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "كمامة ومسافة آمنة" خلال التصويت بانتخابات الشيوخ في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.