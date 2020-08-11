40 سيارة إسعاف و6 قوافل طبية تشارك في انتخابات "الشيوخ" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية وجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة منذ يومين وحتى انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ.

وخصصت مديرية الصحة 40 سيارة إسعاف و6 قوافل طبية للتواجد بصفة دائمة بمحيط مقر اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفقد اليوم الثلاثاء، لجان انتخابات مجلس الشيوخ، وزار لجنتي مدرسة العقاد الثانوية وشجرة الدر الابتدائية بمدينة اسوان، للتأكد من إجراءات السلامة وانتظام عملية اقتراع الناخبين.

وأكد المحافظ على توفير المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بسهولة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، وأنه جرى تجهيز 8 لجان عامة و 255 لجنة فرعية.