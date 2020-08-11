بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عددًا من مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ، بمدينة بنها، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.
شملت الجولة تفقد لجنة مدرسة سعد زغلول، واللجنة العامة ببنها، ودعا محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة في ماراثون الانتخابات، كما دعا كافة أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيرتها التنموية داخليًا وخارجيًا.
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