وزيرة الصحة تطالب بارتداء الكمامات خلال التصويت بانتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين، بارتداء الكمامات خلال حضورهم للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تجرى اليوم الثلاثاء وغدًا.

وقالت الوزيرة في تصريحات على هامش الإدلاء بصوتها صباح اليوم: "أدعو المواطنين للحضور بكمامات"، موضحة أنه تم مراجعة كافة الإجراءات الاحترازية مع الهيئة الوطنية للانتخابات "مطمئنون أن كل اللجان بها أقصى درجات الوقاية".

وأشارت إلى وضع خطة للتأمين الطبي للانتخابات تتضمن الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية لنقل أي ناخب يحتاج لتدخل عاجل.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمن الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة وتوزيعها بمقار اللجان ومحافظات الجمهورية أثناء الانتخابات، و11 لانش إسعاف نهري، وما يقرب من 7 آلاف من الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للناخبين والمواطنين بالمقار الانتخابية.