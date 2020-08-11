بالصور.. السيطرة على حريق محدود بمجمع محاكم الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود، اندلع ظهر اليوم الثلاثاء، بمكتب الشهر العقاري بمجمع محاكم الإسكندرية، بمنطقة المنشية، دون حدوث أي إصابات.

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمكتب الشهر العقاري بالطابق الأرضي بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية.

انتقلت 4 سيارات إطفاء وقوات من الحماية المدنية و3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المبنى من الموظفين، وإخماد النيران دون حدوث إصابات.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.